الدولار يهزم الذهب وسط توقعات برفع أسعار الفائدة في مايو

ذكرت مؤسسة ERA GOLD في تقريرها الأسبوعي لحركة تداول الذهب، أنّ أسعار الذهب انخفضت خلال تعاملات الأسبوع الماضي، على أثر قوة الدولار الأمريكي، والتصريحات المتزايدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وعدم اليقين في الأسواق بسبب تشديد السياسة النقدية الأمريكية بوتيرة سريعة حيث صرح محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بتسريع رفع الفائدة بشكل أكبر.

رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مطروح

وتابع التقرير، أنّ الأسواق سعرت رفع الفائدة بشكل مناسب، وبقياس التحركات الاقتصادية، نرى أنّه بالنظر إلى ارتفاع التضخم، فإنّه من المنطقي أن يتحرك الفيدرالي الأمريكي بشكل أسرع في سياسة التشديد، مقارنة بالمرة السابقة.

ولفت إلى أنّ رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مطروح على الطاولة، مع التأكيد على أنّ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ملتزم بتحقيق هدف التضخم 0.2%، وأنّ الكثيرين في الفيدرالي الأمريكي، اعتقدوا أنّ رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبا للمضي قدما.

دعم قوي للدولار

وأضاف التقرير، أنّ التصريحات قدمت دعما قويا للدولار، أضعف الذهب بشكل واضح، وإذا عدنا بالتاريخ إلى تحركات الفيدرالي، نرى أنّه من الأزمة المالية عام 2008 لم يرفع سعر الفائدة مرتين خلف بعضهما البعض، ففي المرة الأولى التي رفع فيها الفيدرالي الفائدة بعد الأزمة المالية 2008، كانت يوم 16 ديسمبر 2015، وظلت هكذا عام كامل، ثم أتى الرفع الثاني في 14 ديسمبر 2016، وظلت ثابتة حتى 15 مارس 2017، وهذا هو النهج الذي يسير به الاحتياطي الفيدرالي.

وأشار التقرير، إلى أنّ هناك بعض التوقعات التي زعمت بأنّ الفيدرالي لن يستطيع رفع الفائدة في اجتماعين متتاليين، لذلك تتبعنا في ERA GOLD تاريخ الفيدرالي، ووجدنا أنّه لمدة 18 اجتماعا للفيدرالي متتالين شهدوا سعر الفائدة.