هل تتراجع أسعار الذهب قريبا؟.. مؤسسة إقليمية تجيب

ترى مؤسسة تداول الذهب «جولد إيرا» العاملة في دبي وتركيا ومصر، أنّ سوق الذهب لا يزال متذبذبا بقوة بسبب التعليقات المتفائلة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حيث كانت هناك حلقة نقاش خلال اجتماع الربيع السنوي لصندوق النقد الدولي، وأوضح باول موقف البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بقوة.

السيطرة على التضخم

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إنّه من الضروري أن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي أدواته للسيطرة على التضخم واستقرار الأسعار، مشيرا إلى أنّ الاقتصادات لا تعمل دون استقرار مالي".

تراجع أسعار الذهب الى مستويات 1907 دولارا

وتتوقع «جولد إيرا» اليوم، تراجع أسعار الذهب إلى مستويات 1907 دولارا للأوقية، ثم يبدأ الارتفاع التصحيحي على أن يكون المستهدف 1920 ومن ثم 1930 دولارا للأوقية (تفشل تلك الرؤية حال الإغلاق أسفل 1890)، وأهم دعم خلال تحركات اليوم 1907 المقاومة 1920-1925 دولار للأوقية.

رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

وصرح أيضا باول، بأنّه قد يكون من المناسب رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى أنّ اللجنة قد ترى حركتين على القل من 50 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين.

الفيدرالي الأمريكي مستعد ليكون أكثر قوة

وتابع أنّه بسبب التضخم، فإنّ البنك المركزي مستعد أن يكون أكثر قوة مقارنة بدورة التشديد السابقة، فالتضخم أعلى بكثير الآن ومعدل السياسة أكثر ملاءمة، ومن المناسب التحرك بسرعة أكبر.

مؤشر الدولار الأمريكي

وإثر ذلك ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 101.26، ما يعنى ارتفاعه منذ بداية العام 2022 بقيمة 5.5%، وكان سوق سندات الخزانة الأمريكية متباينا، حيث انخفض العائد للسندات لمدة 10 سنوات إلى 2.906%، وارتفعت عوائد السندات لأجل عام إلى 2.067%، بينما لم تتغير عوائد السندات لأجل 30 عاما عند 2.933%، كما أنّ الذهب يتفاعل مع السندات، لأنه يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المنتجة للعائد.

وخلال الجلسة ذاتها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إنّ موقف أوروبا الأكثر صبرا حتى في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة مخاطر هبوط متزايدة على الاقتصاد وضغوط تضخم صعودية.

ارتفاع تكاليف الطاقة

ولاحظت لاجارد، أنّه رغم أنّ التضخم الأوروبي أعلى بكثير من هدف البنك المركزي، فالكثير منه يرجع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، التي تأثرت بالحرب الروسية مع أوكرانيا وأضافت أنّ خطر التضخم لا يزال مدفوعا بقضايا جانب العرض.

وقالت لاجارد إنّ البنك المركزي الأوروبي سيواصل اتباع التسلسل المخطط له لإنهاء مشترياته الشهرية من الأصول في وقت ما في الربع الثالث، وبعد ذلك سينظر في الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة، وإثر ذلك، نتوقع التذبذب للمعدن الأصفر ولكن ما زلنا عند رؤيتنا بأنّ الفيدرالي سيرفع الفائده بمقدار 25 نقطة أساس.