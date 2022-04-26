7 أحداث مهمة ترسم مسار أسعار الذهب في أسبوع.. منها «تقرير بطالة»

7 أحداث اقتصادية هذا الأسبوع ترسم مسار الذهب، سواء كان صاعدا أم هابطا، تبدأ اليوم الثلاثاء بصدور تقرير طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعد أحد المؤشرات الاقتصادية على مدى وجود مستويات مرتفعة من الإنفاق على شراء السلع المعمرة.

تقرير ثقة المستهلك في الولايات المتحدة

وبحسب أجندة الأحداث الاقتصادية العالمية التي توفرها العديد من منصات التداول، فإنه من المقرر أيضا أن يصدر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 تقرير ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تمنح الذهب دعما صعوديا، حال تدني مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي.

مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا

يصدر يوم غدٍ الأربعاء، تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا – ثاني أكبر المنتجين العالميين للذهب بعد الصين – والذي يؤشر إلى مدى ارتفاع أو تراجع التضخم، حيث يؤثر ارتفاع التضخم في التحوط بالذهب باعتباره ملاذ آمن ضد تقلبات أسعار العملات، كما يصدر أيضا تقرير مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد التقارير المهمة التي تعطي لمحة عن المسار المتوقع للمعدن الأصفر.

تقرير إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية

الخميس 28 أبريل 2022، سيكون موعد لصدور تقرير إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يكشف ما إذا كان هناك ارتفاعا في طلب إعانات البطالة وركود النشاط التشغيلي، وبالتالي ارتفاع الذهب أم غير ذلك تبعا لما سيكشفه التقرير الأمريكي الذي يعد مرجعا للمتداولين على الذهب.

مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة الأمريكية

ويصدر تقرير أسعار الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة 29 أبريل 2022، كاشفين عن مدى تفاؤل أو تشاؤم القطاع الصناعي والاستهلاكي بالوضع الاقتصادي العام، وبالتالي اللجوء إلى طلب الذهب في حالات التشاؤم الاقتصادي.

1105 جنيهات سعر الذهب عيار 21

في محلات الصاغة، سجل سعر بيع جرام الذهب 24 اليوم الثلاثاء 1263 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1105 جنيهات، بينما بيع عيار الذهب 18 بسعر 947 جنيها، والجنيه (8 جرامات) بـ8840 جنيها.