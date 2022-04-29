الإسماعيلية تستعد لعيد الفطر برفع حالة الطوارئ

أعلنت محافظة الإسماعيلية رفع درجة الطوارئ استعدادا لاحتفالات عيد الفطر المبارك خلال الأسبوع المقبل بالتنسيق مع كافة الأجهزة والمديريات الخدمية.

وتابع المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم، منظومة العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة يرافقه اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد واللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون الوزير محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

رفع درجة الاستعداد

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية برفع درجة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك، والاطمئنان على جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والمديريات والمرافق، ورفع حالة الاستعداد لفرق الطوارئ للحالة الزائدة.

قال المهندس أحمد عصام إن هناك فرق للمتابعة المستمرة على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ وتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال فترة الأعياد، والتنسيق والمتابعة مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء للوقوف على كافة الأحداث والمستجدات.

وأشار عصام أنه غرفة العمليات تتابع بشكل يومي أعداد وحصر البيانات الخاصة بكميات الأقماح الموردة خلال أيام العيد وحصر أسماء الموردين وتجار التجميع، وبيانات المساحات المحصودة بالتنسيق مع قطاعي التموين والزراعة.

الأوقاف تستعد لصلاة العيد

وعلى جانب آخر تستعد مديرية أوقاف الإسماعيلية لتجهيز المساجد المحددة لصلاة عيد الفطر المبارك الإثنين المقبل أو حسبما تعلن دار الإفتاء المصرية.

وأكد الشيخ اسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية أنه سيتم إقامة صلاة العيد في كافة المساجد الرسمية التابعة للمديرية في المدينة والمراكز السبعة في المحافظة.

وأشار إلى أن خطة لتعقيم وتطهير كافة المساجد، مشيرا إلى أن لجان المتابعة والتفتيش ستتابع بشكل مستمر أعمال التعقيم لضمان عدم انتشار فيروس كورونا.