تفاصيل جريمة الإسماعيلية.. «هزار» تحول إلى مشاجرة انتهت بمقتل شاب

كشف شهود عيان من المقيمين في شارع الجبلاوي بمنطقة البلابسة في الإسماعيلية، عن أن السبب الرئيسي للجريمة التي وقعت أمس هو المزاح بين الشابين والذي تحول إلى مشاجرة.

وقال أحد شهود العيان إن الجاني والمجني عليه أولاد عم، ويقطنون في نفس الشارع، وأن مشادة وقعت بسبب مضايقة المجني عليه للمتهم حول واقعة في العائلة قبل عدة أيام.

وتابع شهود العيان: «المتهم قال المجني عليه أن سيدة تمكنت من حبسه 4 أيام ولم يستطع فعل شيء لها رغم خلافات بينهما»، وهو الأمر الذي جعله يغضب ويدخل في مشاجرة مع ابن عمه.

شهود العيان: كان بينهما خلافات قديمة

وقال أحد الجيران في تصريحات لـ«الوطن»، إن المتهم والمجني عليه كان بينهما بعض الخلافات القديمة بسبب مشاكل الجيرة، لكنهما لم يتوقعوا تطور الأمر ليصل إلى جريمة قتل.

وأضاف أحد الشهود أنهم خرجوا على صرخات بعض المارة قبل دقائق من مدفع الإفطار أمس، ووجدوا المجني عليه الشاب محمد ماهر عيد الرحيم، 30 سنة، غارقا في دمائه، موضحا أن الجيران أبلغوا الشرطة على الفور واتصلوا بمرفق الإسعاف لنقل الشاب ومحاولة إنقاذه إلا أنه توفي في الطريق إلى المستشفى وتم التحفظ على جثمانه.

القبض على المتهم

وألقت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية برئاسة المقدم حازم حسام، القبض على المتهم بتنفيذ الجريمة والتحفظ على السلاح المستخدم فيها.

وقالت المصادر إن المتهم يدعى «صابر ر ع»، 31 سنة، وأن هناك خلافات بين المتهم والمجني عليه، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.