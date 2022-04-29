مجدي الطيب عن ظهور عمرو عبد الجليل في الحلقة 26 من المشوار: مالوش حل

لاقى ظهور الفنان عمرو عبدالجليل في الحلقة 26 من مسلسل المشوار إشادة الناقد الفني مجدي الطيب، والذي كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «مالوش حل كعادته في كل أعماله، أضفى ظهور الفنان عمرو عبد الجليل في الحلقة 26 من مسلسل المشوار الكثير من الطرافة وخفة الظل؛ عندما ظهر في شخصية صديق».

الطيب: عمرو عبدالجليل أضفى الطرافة وخفة الظل على المشوار

وأضاف: «سعيد يمتلك ورشة على الطريق لإصلاح السيارات، ويلجأ إليه سعيد، محمود الليثي، للإتجار في قطعة آثار، فيرد متهكما، إنت بتكلمني على أساس إني خبير ولا متخصص؟ أنا كل اللي أعرفه عن الآثار تمثال رمسيس، ومن ساعة ما ساب الميدان وأنا قطعت معاه».

ملخص الحلقة 26 من مسلسل المشوار

شهدت الحلقة 26 من مسلسل المشوار خلافا بين ورد وماهر بسبب إصرار ورد على تسليم شنطة الآثار لوجيه في حين أصر ماهر على بيع الآثار لأحد التجار.

ويشارك في بطولة مسلسل المشوار، محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد صفوت، ندى موسي، سامي مغاوري، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، ومن تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين، ويعرض المسلسل يوميا على شاشة قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما تعرض أيضا على شاشة قناة dmc دراما الساعة الحادية عشر وربع مساءً.

وتدور أحداث المسلسل حول ماهر وزوجته ورد الذين تركا بلدهما هربا من رجل الأعمال وتاجر الآثار وجيه.