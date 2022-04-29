بعد رحيله بأكثر من شهر.. زكي فطين عبدالوهاب يظهر في فيلم «العنكبوت» بالعيد

مر على وفاة الراحل زكي فطين عبدالوهاب أكثر من شهر، حيث رحل عن عالمنا في 20 مارس الماضي بعد صراع مع مرض السرطان.

و رحل زكي فطين عبد الوهاب عن عالمنا دون أن يرى آخر أعماله التي شارك فيها قبل مهاجمة مرض السرطان له مرة أخرى، وهو فيلم «العنكبوت»، والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر.

وانتهى الراحل زكي فطين عبدالوهاب من تصوير مشاهده في الفيلم منذ فترة طويلة ولكن تم تأجيل عرض الفيلم في دور العرض بسبب ظروف جائحة كورونا.

فيلم العنكبوت

وروج الفنان أحمد السقا، منذ ساعات قليلة، للفيلم من خلال نشر البرومو الرسمي لفيلم «العنكبوت»، والذي ظهر خلاله الفنان الراحل زكي فطين عبدالوهاب في 3 مشاهد مختلفة.

فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا، منى زكي، يسرا اللوزي، الفنان ظافر العابدين، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، شيماء سيف، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.

تدور أحداث فيلم «العنكبوت»، في إطار أكشن حول تاجر مخدرات خطير، يقوم بتصنيع مواد مخدرة ويبيعها، ما يجعله في مواجهه وصراعات ومطاردات عديدة مع الشرطة.

وفاة زكي فطين عبد الوهاب

وعانى الفنان الراحل زكي فطين عبدالوهاب قبل وفاته من مرض السرطان الذي انتشر إلى أن وصل للمخ لتتدهور حالته الصحية ويرحل عن عالمنا قبل مشاهدة آخر أعماله الفنية.