6 معلومات عن فيلم «العنكبوت».. يعرض بداية العام الجديد

يجدد الفنان أحمد السقا، تعاونه مع النجمة منى زكي، من خلال عمل جديد يجمعهما سوياً، وهو فيلم «العنكبوت»، الذي من المقرر عرضه في بداية العام المقبل 2022.

ويستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن فيلم «العنكبوت»، من تاأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

يجمع فيلم «العنكبوت»، الفنان أحمد السقا، والنجمة منى زكي، من جديد بعد غياب دام 9 سنوات، حيث كان التعاون الأخير بينهما من خلال فيلم «من 30 سنة»، الذي تم طرحه في عام 2016.

يُعد فيلم «العنكبوت»، من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، وبه كوكبة كبيرة من النجوم، مثل: أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وغيرهم من الفنانين.

فيلم «العنكبوت» يُعيد التعاون من جديد بين منى زكي وأحمد السقا

تدور أحداث فيلم «العنكبوت»، في إطار الأكشن والرومانسية، والتي يغلب عليها طابعاً من الإثارة والتشويق، حيث تدور حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة، ويبيعها، ولكنه يقع في العديد من المشكلات، كما يتعرض لمطاردة الشرطة.

وكشفت الفنانة منى زكي من خلال لقائها مع «راديو 9090»، أنها ستقدم شخصية مختلفة هذه المرة، خاصةً أنها ستظهر على الشاشة السينمائية وهي تتحدث اللغة الكورية، لأنها تقوم بدور مرشدة سياحية، كما استعانت بمعلمة لكي تعلمها وتدربها على نطق اللغة الكورية.

أما عن الفنان أحمد السقا، فإنه يظهر بصورة مختلفة في فيلم «العنكبوت»، حيث يظهر في كثير من مشاهده مرتدياً القناع، كما يرسم تاتو على شكل العنكبوت في رقبته، أما ظافر العابدين فلأول مرة سنشاهده بدور الشرير.

تعرف على موعد طرح فيلم «العنكبوت»

من المقرر عرض فيلم «العنكبوت»، في بداية العام الجديد 2022، وذلك بعد سلسلة كبيرة من التأجيلات بسبب تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، المستجد.