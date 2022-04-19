انور رشك بعد تعاقده علي فيلم العنكبوت: تدربت علي الأكشن جيدا

تعاقد الفنان الشاب أنور رشك، علي فيلم العنكبوت، المقرر عرضة في جميع دور العرض بالسينمات، في موسم عيد الفطر

أنور رشك يكشف تفاصيل دوره في العنكبوت

وقال رشك في بيان إعلامي، إنه سيجسد شخصية أحد أفراد المافيا، الذين يطاردون أحمد السقا، طوال أحداث الفيلم، وذلك بسبب أعمال شقيقه ظافر العابدين، ما سيؤدي إلى صراعات بين السقا والمافيا.

وأضاف أنور رشك أنه عندما قرأ السيناريو شعر بسعادة بالغة، وتحمس أكثر، لأن الفكرة جديدة ومختلفة والشخصيات تلعب أدوارا مختلفة، كما أنه عمل مميز، مشيرا إلى أنه تدرب كثيرا علي المشاهد القتالية، حتي يتمكن من أداء دوره بمستوي لائق.

الفيلم يضم نخبة من النجوم

واستطرد «الفيلم يضم نخبة من النجوم، وجميعهم يمتلكون موهبة وطاقة فنية كبيرة، وأنا سعيد بالعمل معهم، وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور والنقاد».

وتدور أحداث فيلم العنكبوت في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة.

عرض فيلم العنكبوت في عيد الفطر

فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا، مني زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفي، يسرا اللوزي، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، محمد ممدوح، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، شيماء سيف، شيكو، احمد السعدني، ومن تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال.