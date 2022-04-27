الاكشن والغموض يسيطران علي الإعلان الرسمي لفيلم أحمد السقا.. «العنكبوت»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «العنكبوت»، منذ ساعات البرومو التشويقي للفيلم والذي يجسد بطولتة الفنان أحمد السقا، وسيطر على البرومو الغموض والإثارة والتشويق وكعادة «أحمد السقا»، ظهر ملثما أعلى إحدى الكباري ثم قفز فجأ إلى الأرض.

وحرص أحمد السقا علي الترويج للفيلم عبر حسابة بموقع الفيديوهات والصور انستجرام بنشر البرومو معلقا: «الإعلان التشويقي لفيلم العنكبوت فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض

عودة التعاون بين أحمد السقا ومنى ذكي

وأعاد الفيلم التعاون بين مني زكي وأحمد السقا بعد غياب حوالي 9 سنوات من مشاركتهم سويا، ويضم «فيلم العنكبوت»، عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وغيرهم من الفنانين ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.

فيلم «العنكبوت»..أكشن رومانسي ممزوج بالإثارة والتشويق

تدور أحداث فيلم «العنكبوت»، في إطار أكشن رومانسي، ممزوجة بالإثارة والتشويق، وتدور الأحداث من خلال شخصية تاجر مخدرات خطير، يقوم بتصنيع مواد مخدرة، ويبيعها، وهذا يعرضه لمشاكل عديده ومطاردات من قبل الشرطة.