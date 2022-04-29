ناقد فني يشيد بمي عزالدين في «جزيرة غمام»… خبرة وحرفة تدعم الموهبة

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بدور الفنانة مي عزالدين في مسلسل «جزيرة غمام».

وكتب محمود عبدالشكور قائلا: «وجهان قدمتهما مي عز الدين ببراعة في حلقات جزيرة غمام: ابنة الغجر، والمرأة الباحثة عن نفسها، عن النور في داخلها، الأولى هي العايقة الفاتنة، صنيعة خلدون، وأسيرته، والثانية هي نوارة، الطفلة التي باعها أهلها، والتي لم تنس مأساتها، العايقة تصنع الفرح، ونوارة ابنة المأساة، وبين العالمين، وبين خلدون وعرفات، تعاني الشخصية صراعا طويلا، ينتظر الحسم».

مي عزالدين من أكثر ممثلات جيلها موهبة وحضورا

وأضاف «عبدالشكور»: «مي عزالدين من أكثر ممثلات جيلها موهبة وحضورا، ويمكنها تقديم شخصيات بينها مسافات واسعة للغاية، أراها الآن في مرحلة نضج وتألق وقدرة على أداء شخصيات ذات أبعاد مركبة، مثلما فعلت في دورها بمسلسل (رسائل)، الذي يعتمد على التعبير طوال الوقت عن انفعالات داخلية نفسية متغيرة».

واختتم عبدالشكور: «في جزيرة غمام، هناك خبرة وحرفة تندمج مع الموهبة، في مواجهة ممثلين كبار، ونص من أقوى نصوص الدراما التليفزيونية في السنوات الأخيرة».

مسلسل جزيرة غمام

يعد مسلسل جزيرة غمام في مقدمة الاعمال الرمضانية التي جذبت الجمهور إليها وحققت أعلى نسب مشاهدة، ويشارك مي عز الدين في بطولة مسلسل «جزيرة غمام»، عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم طارق لطفي ومحمد جمعة وأحمد أمين وفتحي عبدالوهاب ووفاء عامر ورياض الخولي والفنان محمود البزاوي، ومن تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وإخراج حسين المنياوي.