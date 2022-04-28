الخوف يجمع فتحي عبدالوهاب ومحمد جمعة.. في مسلسل جزيرة غمام الحلقة الـ26

سيطر مسلسل جزيرة غمام الحلقة الـ26 على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تطور الأحداث بسيطرة خلدون، الذي يؤدي دوره الفنان طارق لطفي، على أهل الجزيرة بما فيهم العمدة الشيخ عجمي، الذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولى، ثم الشيخ يسري، ما كان أمرا مفاجئا، وتم تداول اقتباسات من المسلسل عبر السوشيال ميديا عن تغير أحوال أهل الجزيرة خصوصا في ظل اختفاء عرفات.

غاشي يفقد عقله بعد حديث الشيخ عرفات

وشهدت الحلقة الـ26 من مسلسل جزيرة غمام مشهدا مثيرا بشأن تغير حال كبير مطاريد الجبل غاشي، الذي يقوم بدوره الفنان ضياء عبد الخالق، بعد حديث الشيخ عرفات معه، الذي يؤديه الفنان أحمد أمين، إذ صار هائما على وجه فى الجبل وتخلى عن فكرة الشر المطلق التي كانت تسيطر عليه دوما لدرجة أثارت تعجب أتباعه وسخط بعضهم، وبدأوا يتحدثون مع ضرغام نائب غاشي: «اتبدل حاله، ليله نهار يبكي»، بينما يرد ضرغام عليهم: «امبارح صوت بكاه كان يرد صداه فى الجبل، كأنه عشر رجالة».

وقال له أحد الرجال: «بقولك أيه يا ضرغام أنا مش هاستنى كتير يا بوي، إن كان عقله شت هنشوفوا صرفة»، فيرد ضرغام: «طول عمرك وحش كاسر، أيه اللى جرالك يا ريس غاشي»، ليتحدث آخرا من مطاريد الجبل: «أقولك أنا أيه اللي جراله، ساعات القعدة فى الجبل ووكل اللحم الكتير والذهب الكتير، تخلي عقل البني آدم يفوت»، بينما يقول آخرا: «الجبل مليان جن تلاقيه اتلبس»، لينهي ضرغام الحديث: «كل حاجة وليها صرفة، المهم تعرف تاخد خير الوحش من غير ما يعضك نابه».

خوف في جزيرة غمام بعد سيطرة خلدون

وفي مشهد آخر بين الشيخ محارب، الذي يقوم بدوره الفنان فتحي عبدالوهاب، مع الشيخ يسري الذي يؤديه الفنان محمد جمعة، وهم يجلسون داخل مسجد جزيرة غمام، يبدو الحزن والألم على وجه الأول، أثناء حديثه: «شوفت طوحتنا فين يا يسري»، ليرد الأخير مستنكرا: «مرضناش بعرفات بقى خلدون يا يسري»، ليتساءل يسرى عن سر سيطرة خلدون على الجزيرة، فيرد الشيخ محارب: «قلبنا هو اللي قواه كده، يا سيد أخواتك»، فيرد يسري: « هيكلم الناس باللى جواه، هيفضح الناس، وأول حاجة الناس تخاف منها الفضايح».

وتابع الشيخ محارب حديثه: «ما تتكلم عن يسري يا يسري وأتكلم وقول أن فضايحه كتير، بس ربك هو الستار، والنفر بقي يخاف أكتر من الفضايح، ولا من ربك الستار»، فيرد الشيخ يسري: «الناس كلهم فضايحهم كتير، بس ربك هو الستار.. الفضايح متشافة والناس لسانتها واقعة بتوجع، أنما الستر محدش بيشوفه»، وهنا يطرح الشيخ محارب سؤالا: «ويفرق أيه الخوف عن الكفر كده»، ليجيبه الشيخ يسري: «أنا عارف نفسي، عارف تقدر على أيه ومتقدرش على أيه.. أما نشوف نفسك الشديدة قوي هتقدر على أيه».