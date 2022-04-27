خلدون ينجح في فرض سيطرته على الجميع.. مسلسل جزيرة غمام الحلقة 25

مازال مسلسل جزيرة غمام من تأليف عبد الرحيم كمال، يحظى بمتابعة واسعة يظهر تأثيرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يستشهد رواد السوشيال ميديا باقتباسات من المسلسل كان أكثرها للشيخ عرفات وحوارته التى تمتلئ بمعان صوفية.

الساحرة الغجرية تشجع خلدون على السيطرة على الجزيرة

وشهدت الحلقة الـ25 من المسلسل عودة محاولات خلدون الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي، فى الإيقاع بين أهل جزيرة غمام، وبث الفرقة بينهم، واستغل فى ذلك السر الذي سبق وأخبره به الشيخ عرفات الذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين، وفي حوار بينه وبين سيدة من طرح البحر، تقول له: «سنك باسم وعينك شعلتها والعة»، فيرد عليها خلدون: «وروحهم في أيدى يا زين المواصف»، فترد عليه مرة أخرى: «عطالك زمانك اليوم اللي أنت منتظره»، فيرد خلدون: «عطاهولي يا عجوز، يوم طويل مالوش أول من آخر»، فتنصحه بينما يبدو في كلماتها الشر المبيت: «لو اتملكت الرقبة دوس مترحمش، ولو ركبت الفرسة ارمح متنزلش، هد البنا، فوت الروس، وانتهز زمانك، علشان اللى هيقع قبل ما ياخد غرضه، ميقومش تاني، مترحمش حد».

خلدون يعلن سيطرته على أهل جزيرة غمام

يتأثر خلدون بكلمات العجوز الساحرة، ويتوجه إلى السوق فى جزيرة غمام، بينما يسير وراءه ثلاث رجال يحملون كرسي كبير، يطلب منهم خلدون أن يضعوه في وسط السوق تماما، ثم ينادي خلدون على شخص يدعي ماضي، وعندما يسأله عن طلبه، يرد خلدون: «اسمي سيدك خلدون مش خلدون»، فيرد ماضي: «سيدى وسيدك ربنا وحده سبحانه وتعالي»، فيرد خلدون: «معذور أصلك نسيت أصلك يا ماضي»، فيرد الأخير: «أنا أصلي أنضف من أصلك يا خلدون»، فيذكره خلدون بالمساوئ التي ارتكبها لإخضاعه وهو يقول: «نسيت يا ماضي لما كنت تصيد فى وسط البحر، وحواليك جمعة وعقاب، وجمعة ضربته الشمس ووقع، وسرقت السمك اللي كان في شبكته ولا نسيت، لما روحت عشية على عقاب ومراته فتحتلك وحاولت»، وهنا يتدخل ماضي سريعا من أجل إسكات خلدون خوفا من الفضيحة، قائلا: «اسكت، وطي حسك".

ثم يتحدث خلدون بصوت عال وسط السوق: «أنا قولت بس أعرفك مقامك ومش أنت لوحدك، كل نفر فى جزيرة غمام، أنا عارف عيبه، وعارف عمل إيه»، ثم يأمر خلدون ماضي بالجلوس تحت قدميه كإشارة منه للسيطرة على أهل الجزيرة وأنهم يجب أن يخضعوا له بقوله باستهزاء: «اقعد يمكن احتاجك فى حاجة».