طقس الإسماعيلية.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وطوارئ في المحافظة

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة؛ ضمن موجة جديدة تضرب بعض محافظات الجمهورية تشمل الأنحاء الشمالية والجنوبية للبلاد.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية تصل درجات الحرارة في بعض المحافظات إلى 40 درجة وتسحب 44 درجة مئوية في أكثر المناطق ارتفاعا لدرجات الحرارة.

درجات الحرارة: الإسماعيلية تسجل 37 درجة

وتسجل محافظة الإسماعيلية، اليوم، 37 درجة مئوية في ارتفاع عن بداية الأسبوع، والذي سجلت فيه درجات الحرارة 32 درجة مئوية في أقصى الأيام.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية ويتجاوز جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

تأثير الرياح

وقال بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن التأثير الأكبر لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة سيكون على الصحراء الغربية وشمال الصعيد، حيث متوقع أن تتدهور مستوى الرؤية الأفقية هناك لأقل من 1000 متر لذا يجب اتخاذ الحيطة والحذر.

وأضاف البيان أن هناك فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة ليلا على أقصى غرب البلاد.

جنوب الصعيد يسجل 44 درجة مئوية

وترتفع درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى أقصى درجة سجلتها هيئة الأرصاد خلال الفترة الماضية منذ بدء فصل الصيف.

وتسجل مدينة إدفو في أسوان 44 درجة مئوية، كما تسجل مدينة الوادي الجديد نفس درجة الحرارة.

وتنخفض درجات الحرارة في الأقصر وأسوان لتسجل 42 درجة مئوية في ارتفاع ملحوظ عن بداية الأسبوع الجاري.