دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان 2022.. اللهم خذ بناصيتي إلى مرضاتك

يتقرب المسلم بالدعاء إلى الله، وخاصة في شهر رمضان المعظم، فيحرص على كثرة الصلاة، والتقرب من الله بالعبادات، فضلًا عن الدعاء والطاعات والصيام، لذا يقبل المسلم على تلاوة الأدعية ومنها دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان بعد أذان المغرب، نظرًا للاهتمام الكبير بترديد الأدعية قبل الإفطار بدقائق، كون هذا الوقت لا يرد فيه الدعاء، استنادًا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الإِمَامُ العَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ».

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان

وبخصوص دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان، والذي يستحب ترديده بعد أذان المغرب، رغم أنّه لا توجد صيغة محددة للدعاء يرددها المسلم، إلا أنّ هناك مجموعة من الأدعية ترصدها «الوطن» في السطور التالية، والمأخوذة عن الصالحين، ويمكن للمسلم ترديدها طوال اليوم وفي أي وقت، فمن المستحب أن يتم الدعاء بـ«اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلَيَّ فيهِ الْإحسانَ، وَكَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ وَالعِصيانَ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ وَالنّيرانَ بعَوْنِكَ يا غياثَ المُستَغيثينَ».

ويمكن أن يدعو المسلم بـ«اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بِإنابَةِ المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ، اللهم قلل عثراتنا، واغفر زلاتنا، و كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، اَللّهُمَّ أعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وَآثامِهِ، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ، اللهم بلغنا رمضان بلوغًا يغير حالنا إلى أحسنه ويُهذب نفوسنا ويُطهر دواخلنا بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار».

أدعية اليوم الثامن والعشرين من رمضان بعد أذان المغرب

واستكمالا للحديث عن دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان 2022 بعد أذان المغرب فيمكن أيضًا ترديد الأدعية بصيغة:

«اللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا أمَلَ المُشتاقينَ».

«اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

أذكار اليوم الثامن والعشرين من رمضان 2022 بعد أذان المغرب

واستكمالًا للحديث عن دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان 2022 بعد أذان المغرب، فمن الأذكار التي يمكن ترديدها: «الّلهم أنت ربّي لا إله إلّا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت، الّلهم اجعل خيرَ عُمري آخرهُ، وخيرَ أعمالي خواتيمها، واجعل خيرَ أيّامي يومَ ألقاك، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ».