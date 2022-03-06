«لسة باجي على بالك» لـ نوال الزغبي تحقق 400 ألف مشاهدة في يومين

حققت أغنية «لسة باجي على بالك» للفنانة نوال الزغبي بعد أيام من طرحها على القناة الرسمية لشركة «لايف ستايلز ستوديوز» على «يوتيوب»، 402 ألف و768 مشاهدة في أقل من 48 ساعة، وعلى الجانب الآخر أشاد جمهور النجمة اللبنانية بالأغنية التي تعود بها إلى الغناء الرومانسي باللهجة المصرية.

أغنية «لسة باجي على بالك»، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، وتولى المخرج اللبناني فادي حداد تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، في عدد من المدن والبلدات اللبنانية منها «جونيه» و«مار مخاييل» بالإضافة «الجميزة».

جمهور نوال الزغبي عن أغنية «لسة باجي على بالك»: عمل متكامل

وعبّر جمهور الفنانة نوال الزغبي عن إعجابهم بالأغنية التي تكرر من خلالها التعاون مع الملحن عمرو مصطفى، الذي لحن لها مجموعة من أبرز أعمالها الغنائية، وأكّد أحد المتابعين على «يوتيوب» إعجابه بالأغنية، قائلا: «الله حبيت الأغنية الكلمات الموسيقى الراقية الكليب الراقي وجمال نوال الزغبي كله على بعضو مليء بالاحساس والمشاعر»، بينما أشاد آخر بتعاونها مع الملحن عمرو مصطفى: «نوال لما رجعت تتعامل مع عمرو مصطفى ظهر الإبداع.. أغنية روعة جدا»، وأضاف ثالث: «هيدا هو العمل اللي بيقولوا عنوا كامل متكامل.. برافوا أيقونة الفن العربي».

نوال الزغبي ومحمد رمضان.. خلاف على منصات التواصل

وأثارت الفنانة اللبنانية الجدل في فترة سابقة بسبب خلافها مع الفنان محمد رمضان الذي وصل إلى منصات التواصل الاجتماعي، إذ هاجمها ساخًرا بعد ما ظهرت في برنامج تنفي معرفتها به، قائلا: «حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك، نورتي تليفزيون مصر».

ونشرت بعد ذلك نوال الزغبي تدوينة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قائلة: «إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك فإذا فقدتها لا تنتظر الاحترام».