تفاصيل دهس محصل كهرباء في مدينة الرحاب: أسرته تطالب بتفريغ الكاميرات

دهست سيارة في مدينة الرحاب شخصا وفر قائدها هاربا، فسقط المجني عليه فاقدًا للوعي، ونقل إلى المستشفى لإسعافه ويرقد داخل غرفة الرعاية المركزة في حالة صحية سيئة بسبب الحادث، وتحرر محضر رقم 57 في قسم شرطة التجمع الأول، وقيد برقم 7170 جنح نيابة التجمع الخامس.

دهس محصل كهرباء

وتبين أن حادث دهس الشاب أحمد عبدالنبي عبدالمنعم محصل كهرباء في شركة شعاع، 40 سنة، وقع بالقرب من البوابة رقم 6 في مدينة الرحاب بتاريخ 26 أبريل الجاري، وأن السيارة التي اصطدمت بالمجني عليه فر سائقها هاربًا من المسؤولية الجنائية بحسب رواية شقيق المصاب في محضر الشرطة.

نقل المصاب إلى مستشفى البنك الأهلي

وقال عبدالمنعم عبدالنبي شقيق المصاب في حديثه لـ«الوطن»، إنه عرف بخبر إصابة شقيقه بعد الحادث بدقائق عندما نقل إلى مستشفى البنك الأهلي بالتجمع الخامس، وعندما وصل إليه وجده في حالة صعبة وتجري محاولات إنقاذه من قبل الأطباء لكن إصابته بالغة وحالته الصحية غير مستقرة بحسب رأي الأطباء المتابعين لحالته الصحية.

تفريغ الكاميرات

وطالب شقيق المصاب بتفريغ الكاميرات القريبة من مكان الحادث، خاصة عند بوابة رقم 6 في مدينة الرحاب لأنه من المؤكد سيكون عليها تسجيلات الحادث، ويسهل معها سرعة ضبط مرتكب الجريمة.

متزوج ولديه 3 أطفال

وتابع شقيق المجني عليه أن شقيقه متزوج وليده 3 أبناء «بنتان وولد»، أكبرهم 10 سنوات وأصغرهم سنتين، وأنه كان يقيم مع أسرته في منطقة الأميرية بالقاهرة، وتعرض للحادث في الساعة الثامنة صباح يوم 26 أبريل وقت ذهابه إلى عمله في التجمع الخامس.

ومن جانبه قال مصدر أمني إن أجهزة الأمن في القاهرة تواصل أعمال البحث عن مرتكب الحادث، تمهيدًا للقبض عليه وتقديمه لجهات التحقيق بعد أن تلقت بلاغًا من شقيق المصاب.