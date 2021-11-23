بائع ينقذ فتاة بمحطة دشنا وقائد قطار يمنع دهس شاب من ذوي الهمم

شهد شريط السكة الحديد في محافظة قنا واقعتين تدل على أروع الأمثال في الشهامة، على مدار اليومين السابقين، حيث أنقذ سائق قطار نجع جمادي حياة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بعدما توقف بشكل سريع بعد لحظات من الانطلاق، فيما شهدت محطة قطارات دشنا شمال محافظة قنا، أيضا قيام بائع خضار بإنقاذ حياة فتاة كانت ستتعرض للدهس أسفل عجلات قطار VIP بعدما هرول نحوها وجذبها من على القضبان إلى مكان آمن بعيد عنه حركة القطارات بمسافة قليلة.

بائع خضار ينقذ فتاة على قضبان سكة حديد دشنا

وتمكن كرم متولي من نجع حمادي، بائع الخضار في مدينة دشنا، من إنقاذ فتاة بعد ما تعثرت قدميها أمام قطار، أثناء مرورها على قضبان السكة الحديد بمحطة دشنا.

وقال "متولى" إنه فوجئ اثناء بيعه الخضار بجزار مزلقان محطة سكك حديد دشنا في محافظة قنا، بفتاة تعثرت قدميها اثناء مرورها مهرولة على شريطة السكة الحديد خائفة من قطار قادم سريع لا يقف في محطة دشنا، سمعت صراخها فهرولت مسرعا نحوها.

وتابع: فوجئت قدوم القطار من الاتجاه البحري مسرعا لأنه قطار vip لا يتوقف في محطة دشنا، وسريعا من قمت بالإمساك بالفتاة ونقلها إلى مكان بعيد من شريط السكة الحديد، ولا يوجد سوى لحظة ومر القطار حتى أن من شدة دفع الهواء الذي خلفها بسبب مروره السريعي أوقعني أنا والفتاة.

وقال مصطفى عدلي، أحد المواطنين، إن الفتاة أقرت بتقديرها الخاطئ لمسافة القطار، وأنها توقفت عن الحركة من فرط الخوف عندما شاهدت القطار يسير نحوها.

سائق قطار ينقذ شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة

تمكن سائق قطار على محطة سكك حديد نجع حمادي، من إنقاذ حياة شخص من ذوي الهمم، لحظة مروره على القضبان، أثناء دخول القطار المحطة وذلك بعد توقف سريع من قائد القطار.

وقال أحمد شوقي، ناظر محطة نجع حمادي، إن سائق قطار 82 قطار القادم من القاهرة إلى أسوان، رصد شخصا من ذوي الهمم على القضبان، أثناء دخول القطار على محطة نجع حمادي، وعلى الفور أوقف السائق، القطار وأنقذ حياته.