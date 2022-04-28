مصرع شاب وسيدتين في تصادم سيارة نقل وتروسيكل بالبدرشين

لقي 3 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم سيارة نقل «جامبو» وتروسيكل بمنطقة البدرشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.

بلاغ

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالجيزة يفيد ورود بلاغ إلى مركز البدرشين يفيد وقوع حادث تصادم ووجود متوفيين بالطريق المحلي بمنشأة دهشور بين سيارة نقل جامبو قيادة سائق 25 سنة، مصاب، وتروسيكل بدون لوحات.

وفاة 3 أشخاص

ونتج عن الحادث وفاة قائدها وسيدتين وإصابة 3 بائعات خضروات، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.