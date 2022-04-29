«القوى العاملة»: تعيين 469 شابا.. والتفتيش على 383 منشأة بأسوان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان 469 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 «قادرون باختلاف»، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلون 970 راغب عمل منهم 13 «قادرون باختلاف»، وتوفير 9 فرص عمل، فضلا عن إسقاط 425 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

التنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة

وقال محمد سعفان، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة، وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبدالوهاب، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 222 ألفا و634 جنيها لـ1268 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و62 ألفا و502 جنيه رعاية صحية لـ38 عاملا، ليصل إجمالي ما تم صرفه 285 ألفا و136 جنيها لـ1306 عمال من المسجلين بالمديرية.

التفتيش على 215 منشأة «دوري نهاري»

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 215 منشأة «دوري نهاري» وعمل 16 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 168 منشأة أخرى، وبحث 12 شكوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد فتشت على 26 منشأة، وإعادة التفتيش على 34 منشأة أخرى.

وفي مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 13 شكوى عمالية، تم تسوية 2 شكوى منها وديا، وإحالة 6 شكاوى للقضاء وجهات أخرى، وتبقت 4 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 195 شهادة قياس مستوى مهارة، وإصدار 202 رخصة مزاولة مهنة لـ202 عامل.

أما في مجال التدريب المهني، قامت المديرية بالانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية الشلال لـ10 متدربات ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.