60 دقيقة رعب.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بجوار النادي الأهلي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب في أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بجوار النادي الأهلي، إثر حدوث تسرب بالخط المشار إليه، أثناء قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه، إذ جرى على الفور الانتقال إلى محل الحادث، وإغلاق مصادر الغاز، وتمكنت القوات من إخماد الحريق ومنع امتداده، ويجرى حاليا القيام بأعمال التبريد.

لا إصابات أو ضحايا

وأكد مصدر مطلع لـ«الوطن»، عدم وجود إصابات أو ضحايا حتى الآن، وأن مسؤولي شركة الغاز توجهوا لمكان الحريق، وتم فصل الغاز عن المنطقة.

الدفع بـ10 سيارات إطفاء

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمواسير الغاز بجوار النادي الأهلي أسفل كوبري ألماظة، وعلى الفور جرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء والإسعاف، للسيطرة على الحريق، قبل وصول ألسنة اللهب الي الأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة تحقيقاتها.

وروى أحد شهود العيان لـ«الوطن»، أن الحريق اندلع في الساعة الحادية عشرة من مساء الأربعاء، وتسبب في حالة ذعر وهلع، بين المارة أعضاء النادي الأهلي بمدينة نصر بالقاهرة.