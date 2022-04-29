تتطور الأحداث بشكل كبير مع قرب انتهاء مسلسل سوتس بالعربي للثنائي آسر ياسين وأحمد داود، وهذا الأمر يجعل الجمهور يبحث عن معرفة مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 28 والقنوات الناقلة.

حيث أنه بالفعل تم الإعلان عن مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 28 والقنوات الناقلة والتى ستعرض مساء اليوم للكشف عن تطورات أزمة مكتب المحاماة الخاص بالمسيرى زيدان .

مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 28 والقنوات الناقلة

وستعرض الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي مساء اليوم حصريًا على شاشة قناة cbc وذلك في تمام التاسعة مساءً، وسيكون موعد الإعادة الأول في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وسيكون هناك موعد إعادة ثانٍ صباح اليوم التالي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع صباحًا.

تعرض أحمد داود للضرب

يذكر أن الحلقة الماضية من المسلسل كانت قد شهدت تعرض آدم منصور الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، الى الضرب على يد زوج فتاة كان على علاقة بها.