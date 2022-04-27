مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 26.. أحمد داود في ورطة بسبب محمد شاهين

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود، والذي تم إذاعته عبر شاشة قناة cbc منذ قليل كثير من الأحداث، وهنا تعرف على ملخص تطورات الأحداث في مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 26.

حيث تضمن مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 26 اختيار قدرى الزيات الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين، لفتاة جديدة تعمل محامية لكي تنضم إلى مكتب المحاماة وتكون المساعدة الخاصة به.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 26

ولكن كانت المفاجأة أن هذه الفتاة كانت تنتمى لدفعة آدم منصور الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، وهذا جعله فى ورطة لأنها ستعرف السر الذي يخفيه آدم، وهو أنه تم فصله دون أن يستكمل دراسته فى كلية الحقوق.

ولكن بمجرد أن أخبر زين فريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، قررت أن تستدعي قدري وتخبره بأنه لن يتمكن من تعيينها في المكتب، لأنها اتخذت قرارا بوقف التعيينات هذه الفترة في المكتب.

آدم ينهي علاقته بالفتاة التي تسببت في أزمة له مع تارا عماد

وعلى الجانب الآخر أنهى أدم علاقته بالفتاة الأخرى، التي تسببت في أزمة بينه وبين ليلي التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد.