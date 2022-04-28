مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 27.. آسر ياسين يطرد أحمد داود من مكتبه

بدأت منذ قليل الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي للثنائي آسر ياسين وأحمد داود على شاشة قناة cbc، وتتضمن مفاجآت جديدة، وهنا نتعرف على ملخص تطورات مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 27.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 27 بدأ بمشهد وصول زين الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين إلى مكتب المحاماة الخاصة به وهو منفعل بسبب انفصاله عن صديقته ووصل آدم هو الآخر الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود ولكنه وصل متأخرا .

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 27

وصول آدم ضمن أحداث مسلسل سوتس بالعربي متأخرا جعل زين ينفعل عليه وهذا الانفعال أدى إلى طرد زين لآدم من مكتب المحاماة وبالفعل انصرف آدم على الفور وذهب للجلوس مع أحد الأصدقاء.

خلال جلوس آدم مع هذا الصديق فوجئ بمعلومة منه أنه يعرض عليه الانضمام إلى مكتب المحاماة المنافس للمكتب الذي يعمل به المسيري زيدان، ولكن آدم رفض وأخبره أنه لا يستطيع العمل خارج زين ثابت .

آدم يخبر زين بمكتب المحاماة المنافس

ولكنه بجانب هذا الأمر فاجأه بأن هناك عددًا كبيرًا من المحامين المتواجدين في مكتب المسيرى زيدان انضموا إلى مكتب المحاماة المنافس وليس هذا فحسب وأيضا العملاء ولذلك ذهب آدم على الفور إلى زين وأخبره بما يحدث.