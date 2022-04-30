سعر الدولار اليوم السبت 30-4-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار اهتمام عدد كبير من المواطنين، فهو من أبرز العملات التي تتصدر محركات البحث ويهتم الجميع بمعرفه سعره مقابل الجنيه المصري، لتأثيره على الاقتصاد.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها الوطن لقرائها نستعرض في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت في البنوك الحكومية والخاصة وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار نحو 18.51 جنيها للبيع، مقابل 18.45 جنيها للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لـ بنك مصر.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما سجل الدولار نحو 18.53 جنيها للبيع، مقابل 18.43 جنيها للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 18.44 للشراء و18.52 للبيع وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في المصرف المتحد

كما جاء سعر الدولار في بنك المصرف المتحد بسعر 18.47 جنيها للشراء، و18.55 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.53 جنيها للبيع، مقابل 18.46 جنيها للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 30 أبريل.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجلت العملة الأمريكية 18.51 جنيها للبيع، مقابل 18.45 جنيها للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.55 جنيها للبيع، مقابل 18.47 جنيها للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل الدولار سعر 18.55 جنيها للبيع و18.05 جنيها للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمصرف أبو ظبي الإسلامي.