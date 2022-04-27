المستوردون يترقبون سعر الدولار الجمركي الجديد في مايو

يترقب المستوردون قرارا جديدا من وزارة المالية؛ لتحديد أسعار الدولار الجمركي لتسعير المعاملات الجمركية طوال شهر مايو المقبل، بعد انتهاء الأسعار المتعلقة بشهر أبريل الجاري يوم السبت المقبل، بعدما قررت الوزارة مد العمل حتى نهاية الشهر الجاري بنفس الأسعار التي جرى تحديدها للعمل بها خلال الفترة من 21 مارس وحتى 21 أبريل.

وأصدرت مصلحة الجمارك المصرية، يوم الجمعة الماضي، منشورا رقم 56 لسنة 2022 بأسعار صرف العملات الأجنبية من يوم 22 إبريل 2022 حتى 30 أبريل 2022 إذ سعرت الدولار عند 16 جنيها واليورو عند 17.66 جنيه.

قرار مرتقب من المالية

وقال مصدر بمصلحة الجمارك المصرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المصلحة ومنافذها التابعة في سائر أنحاء الجمهورية لم تحدد أسعار الدولار الجمركي؛ للتعامل بها خلال شهر مايو المقبل، مؤكدًا أن المصلحة تترقب قرارًا يصدر من وزارة المالية ليقر الأسعار الجديدة خلال شهر مايو المقبل.

كانت وزارة المالية سعّرت الدولار الجمركي، عقب رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في 21 مارس الماضي بمقدار 100 نقطة أساس أو ما يعادل الـ 1% في جلسة استثنائية صباح يوم الأثنين الموافق لـ 21 مارس الماضي.

قرار بإيقاف التعامل بنظام الدولار الجمركي

في نهاية عام 2019 أوقفت وزارة المالية التعامل بنظام الدولار الجمركي بعد التطبيق لمدة عامين، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي في الثالث من نوفمبر 2016 كإجراء استثنائي لتعود الوزارة إلى إقرار أسعار الدولار الجمركي من جديد في 21 مارس الماضي، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في جلسة استثنائية الاثنين الموافق لـ 21 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يعادل 1% على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي إلى %9.25، %10.25، و%9.75 على الترتيب، كما رفع سعر فائدة الائتمان والخصم ليصل إلى %9.75.