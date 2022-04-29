سعر الدولار اليوم الجمعة 29-4-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة اهتمامًا كبيرًا من المواطنين حيث اختلف سعر العملة الأمريكية من بنك لآخر، ويهتم المواطنون بمتابعته لتأثيره على أسعار مختلف المنتجات.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض الأسعار في البنوك الحكومية والخاصة وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 29 أبريل على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.44 للشراء و18.52 للبيع وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، وسجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.46 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 29 أبريل الحالي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل الدولار سعر 18.55 جنيه للبيع و18.05 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري سجلت العملة الأمريكية 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت على الموقع الإلكتروني للبنك قبل اليوم الجمعة 29 أبريل الحالي.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل الدولار نحو 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لـ بنك مصر.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل الدولار نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.43 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.