تصدر قوائم البحث بين الجمهور عبر صفحات الإنترنت، مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28 والقنوات الناقلة، خلال الساعات الماضية، إذ ينتظر المشاهدون عرض الحلقة الجديدة من المسلسل الذي تتطرق إلى كواليس الأيام الأخيرة من حكم جماعة الإخوان الإرهابية قبل إصدار بيان 3 يوليو 2013، وبداية الدعوات لثورة 30 يونيو وجهود حملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس الإخواني محمد مرسي في ذلك الوقت.

تنطلق مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28 والقنوات الناقلة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة «ON»، بينما تتاح الحلقة بعد عرضها تلفزيونيا على المنصة الإلكترونية «Watch IT»، ويعاد عرض الحلقة في تمام الحادية عشر والثلث على قناة «ON دراما».

مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28 والقنوات الناقلة

وتتواصل مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28 والقنوات الناقلة، على مدار اليوم التالي بداية من الساعات الأولى من الصباح، فتبدأ الإعادة على قناة «ON» في تمام الساعة الرابعة والثلث صباحا، أما الإعادة الثانية تكون الساعة الثالثة عصرا، بينما يعاد المسلسل على «ON دراما» الساعة الخامسة إلا ثلث صباحا، وتكون الإعادة الثانية في تمام العاشرة والنصف صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثالثة في تمام السادسة مساء.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27

تطرقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27، التي جاءت بعنوان «خطاب الرئيس مرسي»، إلى عدد من الأحداث الهامة كان أبرزها زيادة حالة الغليان في الشارع بعد خطاب الرئيس محمد مرسي، وتبدأ الجماعة الإرهابية الدعوى لاعتصام مفتوح في ميدان رابعة العدوية لمواجهة حملة التمرد والدعوات لثورة 30 يونيو، وعلى الجانب الأخر يجتمع المجلس العسكري لدراسة الوضع القائم والذي يقرر الانحياز للشعب المصري.