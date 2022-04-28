ساعات قليلة تفصل الجمهور عن موعد الحلقة الجديدة من مسلسل الاختيار 3، حيث تصدر البحث عن مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27 والقنوات الناقلة، على المحركات عبر الإنترنت، وذلك بعد ما شهدت الحلقات السابقة من المسلسل التحركات الشعبية تجاه جماعة الإخوان الإرهابية والرئيس محمد مرسي، وذلك بعد الأزمات السياسية التي شهدتها البلاد وأدت بها إلى مرحلة خطرة.

وتستمر مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27 والقنوات الناقلة وفقًا للخطة البرامجية التي أعلنتها شبكة قنوات «ON»، حيث تبدأ في تمام الساعة الـ9:30 مساءً، وتعاد الحلقة على نفس القناة في تمام الساعة 4:20 من صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى إعادة ثانية في الساعة الـ3 عصرًا، وذلك بخلاف إتاحة الحلقة على المنصة الإلكترونية «Watch IT».

مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27 والقنوات الناقلة

وتستمر مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27 والقنوات الناقلة، على قناة «ON دراما»، حيث تذاع الحلقة في تمام الساعة الـ11:20 مساءً، وتعاد في 3 مواعيد مختلفة على مدار اليوم في تمام الساعة الـ4:40 صباحًا، والـ10:30 صباحًا، بالإضافة إلى الساعة السادسة مساءً.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26

وتطرقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26، إلى اللقاء الذي جمع الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وخيرت الشاطر قبل ثورة 30 يونيو، والذي كشف خلاله السياسي الإخواني عن خطة جماعته لمواجهة المتظاهرين وحملة تمرد، من خلال الاستعانة بمقاتلين من تنظيم القاعدة، وهو ما يدفع السيسي للانفعال على الشاطر ويطرده من مكتبه، بعد ما يهدده قائلا: «اللي هيرفع سلاح في وش الجيش هشيله من وش الأرض».