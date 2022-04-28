إطلاق 73 معرضا لبيع منتجات عيد الفطر بأسعار مخفضة في الإسكندرية «صور»

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، 73 معرضا لبيع منتجات عيد الفطر بأسعار مخفضة موزعين على جميع الأحياء، وذلك لتوفير كافة السلع بأسعار تناسب جميع الفئات وخاصة مع حلول العيد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تنسيق وتوحيد الجهود للسيطرة على الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجا لمواجهة موجة التضخم العالمية، وتوفير السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة، من خلال إقامة معارض لبيع مستلزمات العيد تحمل اسم موحد «العيد فرحتنا» بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن هناك 73 معرضا تم إقامتها لبيع منتجات العيد بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم، وخاصة مع حلول عيد الفطر المبارك.

أماكن معارض «العيد فرحتنا»

وأضاف «الشريف» في بيان اليوم الخميس، أن المعارض موزعة على جميع أحياء محافظة الإسكندرية، في حي منتزه أول يوجد معرض واحد، وفي حي منتزه ثان 4 معارض، أما عن حي شرق فهناك 7 معارض، وفي حي وسط 12 معرضا، أما عن حى الجمرك فهناك 7 معارض، وفي حي غرب هناك 5 معارض، وفي حى العجمي 8 معارض، وبحي العامرية أول 6 معارض، والعامرية ثان 6 معارض أيضا، وفي مركز ومدينة برج العرب يوجد 4 معارض.

مشاركة مبادرة مشروعك

وقد أشار المحافظ إلى أن هناك 3 معارض أخرى في «نادي المعلمين - نادي التطبيقيين- نادي المهندسين»، لافتا أن هناك 58 عارضا من المشاركين في مبادرة «مشروعك» في مبادرة العيد فرحتنا، حيث تم تسكين 23 عارضا بنادي المعلمين بنطاق حي شرق، كما تم تسكين 15 عارضا آخرين بنادي التطبيقيين بنطاق حي شرق، وتسكين 20 عارضا بنادى المهندسين بنطاق الحي ذاته.