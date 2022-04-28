تفاصيل مقتل شاب فى الإسكندرية على يد أصدقائه وإلقاء جثته في ترعة

كشف قطاع الأمن العام تفاصيل مقتل شاب في الإسكندرية عقب العثور على جثته ملقاة في مجرى مائي على طريق «الإسكندرية القاهرة الصحراوى»، وتبين من المعاينة أن الجثة بها طعنات في الصدر والبطن، وتوجد أثار مقاومة، حيث تم العثور على بقايا جلد بين أظافر المجنى عليه.

تحريات قطاع الامن العام

وذكرت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع أن المتهمين هما إثنين من المسجلين خطر من معارف المجنى عليه، وبينهم علاقات عمل وبسبب خلافات مالية قرر المتهمون إنهاء حياته فاستدرجوه ليلا داخل سيارة أحدهم، وفي الطريق قام أحد المتهمين بتعطيل السيارة، ثم نزلوا لإصلاحها، وخلال ذلك غافل أحدهم المجنى عليه وسدد له عدة طعنات أودت بحياته ثم ألقوا بالجثة في الترعة.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة محرم بك بـ مديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة أحد الأشخاص ومقيم بمحافظة الجيزة بأحد المجاري المائية بطريق «الإسكندرية / القاهرة الصحراوى»، بدائرة القسم وبها عدة طعنات بالصدر والبطن.

كشف هوية الجناة وضبطهم

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي «الجيزة- الإسكندرية»، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما داخل سيارة ملاكي خاصة بالأول وبداخلها كمية من مخدر الأيس والأدوات المستخدمة في تعاطيه.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وعللا قيامهما بذلك بسبب وجود خلافات بين أحدهما والمجني عليه، فعقدا العزم على قتله فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة القضية