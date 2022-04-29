مع بداية الموجة شديدة الحرارة.. هل ستنخفض درجات الحرارة مرة أخرى؟

ارتفاع شديد في درجات الحرارة تشهده كافة الأنحاء على مدار الساعات القليلة الماضية، جعلت المواطنين يتساءلون عن موعد عودة انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها تفاصيل حالة الطقس والمنخفض الحراري الذي تشهده كافة الأنحاء، فضلا عن موعد بدء تحسن حالة الطقس.

ومن المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدلا على كافة الأنحاء ليلا.

تفاصيل المنخفض الحراري الذي تتعرض له كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بياناتها خلال حديثها عن المنخفض الحراري، أنه ومع بدء ارتفاع درجات الحرارة بالشكل الملحوظ، والذي يبدأ اليوم الجمعة، تنشط الرياح على الكثير من المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية وتدهورها لأقل من 1000 متر على الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

هل ستنخفض درجات الحرارة مرة أخرى؟

ويستمر ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأيام المقبلة، وخلال أيام عيد الفطر المبارك، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بدء من يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو، كما تهدأ الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة المناطق المختلفة، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية توجه نصيحتها بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار النامة عن الظواهر الجوية المتوقعة.