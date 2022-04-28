حالة الطقس غدا الجمعة 29-4-2022 في مصر.. حرارة شديدة ورياح مثيرة للأتربة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة، على جميع محافظات الجمهورية، الشمالية والجنوبية، وشمال الدلتا، ومنطقة مصر الوسطى، بسبب تأثر البلاد برياح موسمية شديدة الحرارة، قادمة من الصحراء الغربية، التي تعد من التقلبات الجوية المعروفة لفصل الربيع، والمتوقعة في هذا الوقت من العام.

طقس شديد الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أن الطقس سيكون شديد الحرارة على كل من محافظات القاهرة الكبري، والوجه البحري، ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية، خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات الليل، يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية والوجه البحري، ومعتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

حذرت الأرصاد، من أنه سيكون هناك نشاطا للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، والصحراء الغربية للبلاد.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون غائم جزئيا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواجل الشرقية والغربية، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، الموافق 29 أبريل 2022، وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأتي على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.