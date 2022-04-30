وظائف خالية في بنك QNB لراغبي العمل بالمجال المصرفي.. الشروط والتفاصيل

أعلن بنك QNB عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية من الشباب الخريجين من كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، أو أصحاب الخبرة في مجال العمل بالبنوك والمجال المصرفي، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب بين الحين والآخر.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين عبر محركات البحث المختلفة بشكل دائم، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية في بنك QNB، والشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف، وفق إعلان البنك، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف خريج جامعي ويفضل أن يكون درجة الماجستير في تخصص تجارة أو أعمال.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 1 إلى 3 سنوات ذات صلة في الصناعة المصرفية، ويفضل أن يكون ذلك مع بنك محلي أو دولي كبير.

- ان يكون على دراية بالهيكل التنافسي للسوق والممارسات الصناعية وأي لوائح لقطاع العملاء المصرفي.

- يتحدث بطلاقة اللغتين العربية والإنجليزية.

مسؤوليات الوظائف

- الحفاظ على علاقة قوية وفعالة مع جميع الإدارات والوحدات الأخرى ذات الصلة لتحقيق أهداف أو أهداف المجموعة.

- التأكد من اكتمال الوثائق في فتح ومراجعة وصيانة الخدمات المصرفية الخاصة، ومراجعة الوثائق على جميع الحسابات الجديدة لضمان اتباع الإجراءات المناسبة ومتابعة العلامات الحمراء والموافقة عليها بشكل صحيح.

- التأكد من تلبية جميع المتطلبات والعناية الواجبة والمتطلبات التنظيمية الأخرى للحسابات الجديدة.

- الحفاظ على أمن جميع المستندات عن طريق حفظ المستندات وفقًا للسياسات والإجراءات والمتطلبات التنظيمية المحددة.

- الانخراط بالتنسيق مع فريق الخدمات المصرفية الخاصة مع العملاء وممثليهم واستكمال المتطلبات اللازمة لفتح الحسابات والاحتفاظ بها مع الفرع.

- تقديم الوثائق في الوقت المناسب إلى الأرشيف المركزي عند الاقتضاء.

- التنسيق مع إدارة العمليات لإغلاق ملفات العملاء في الوقت المناسب وأرشفتها والتخلص منها في نهاية المطاف عند إغلاق حسابات العملاء.

- امتلاك المعرفة بالتطورات في عمليات الفرع والضوابط والقواعد أو اللوائح وأفضل الممارسات حسب الاقتضاء.