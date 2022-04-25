«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف خالية بالنقل النهري.. تعرف على التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة مصر للوظائف الحكومية، التابعة والخاضعة لإشراف الجهاز عليها، عن حاجة هيئة النقل النهري لشغل وظائف خالية جديدة، و«الوطن» تستعرض ما جاء في إعلان «التنظيم والإدارة» حول الوظيفة المطلوبة والتي جاءت على النحو التالي:

بيانات الوظيفة المعلن عنها

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة العامة للنقل النهري

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهة التابع لها: وزارة النقل

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على رئاسة قطاع الشؤون الملاحية أحد القطاعات الرئيسية للهيئة التى تتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة، وتختص هذه الوظيفة برئاسة أعمال القطاع ووضع مقترحات التخطيط الشامل للملاحة النهرية بما يحقق زيادة كفاءة التشغيل.

المهارات المطلوبة لشغل وظيفة في النقل النهري

المهارات الأساسية: اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاماً تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين لوظيفة في النقل النهري

شروط المؤهل: مؤهل هندسى عالٍ مناسب

المستندات المطلوبة: على الراغبين لشغل هذه الوظيفة سحب طلب من الشؤون الإدارية وتقديمه باسم اللواء رئيس مجلس الإدارة مستوفياً الدمغة على أن يتضمن الطلب ما يلى :

- المؤهل الدراسى- سنة التخرج أو الكلية أو المعهد والتقدير العام.

- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة للنقل النهري.

- عدد سنوات الخدمة الفعلية.

- الأعمال التى باشرها المتقدم وخبراته السابقة والتى تفيد فى مباشرة الوظيفة المتقدم لها.- البرامج التدريبية التى حضرها أو ساهم فيها المتقدم.

- بيان بأبرز الإنجازات وإسهاماته فى مجالات عمله وكذا مقترحاته لتطوير العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير وتبسيط إجراءات العمل فى الوظيفة المتقدم إليها.

- الوظائف الإشرافية التى شغلها المتقدم.

- تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة.أى بيانات أو معلومات إضافية تفيد المتقدم لشغل الوظيفة عند إجراء المفاضلة.

تقدم الطلبات خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان .

يتم مراجعة الملفات بالشؤون الإدارية لدى الأمانة الفنية لـ الوظائف القيادية قبل التسليم على أن تقدم البيانات السابقة بملف أصل 7 نسخ .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/04/24

نهاية الإعلان:2022/05/24

العدد المطلوب:1

بيانات الإتصال:التقدم بطلب باليد شخصياً على النموذج المعد بالشئون الإدارية – الزهراء – اثر النبي - مصر القديمة)