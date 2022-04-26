وظائف شاغرة في المدارس المصرية اليابانية 2022/2021.. اعرف التفاصيل

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاجتها لشغل وظائف وكلاء ومديري مدارس، بداية من اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 ولمدة 15 يومًا، إلكترونيًا عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg.

شروط التقدم لوظائف المدارس اليابانية

وحددت الوحدة عدة شروط في المتقدمين، منها أن يكون لديه خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية، وخبرات مثبتة في التدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية، وخبرات مثبتة في مجال التدريس والتعامل مع الطلاب وإدارات شؤون الطلاب والمعلمين والقوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل المدارس.

خطوات التقدم للمعلمين في وظائف المدارس اليابانية

وأشارت الوزارة، إلى أنّ خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، والإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوى لغة إنجليزية.

يذكر أنّه سيتم غلق باب التقديم على وظائف المعلمين والتي أعلنتها المدارس خلال الفترة الماضية، ويشهد العام الدراسي المقبل دخول 3 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية، ليصبح إجمالي عدد المدارس 51 في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0، إضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.