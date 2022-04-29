شيرين عبد الوهاب تجيب على أسئلة الجمهور: الاعتراف هو منتهى القوة

تواصل الفنانة شيرين عبد الوهاب، الحوار مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» من خلال خاصية «اسأل» التي حرصت الفترة الأخيرة على تطبيقها بشكل كبير مع جمهورها .

خلال تواصل شيرين عبد الوهاب مع الجمهور وجهوا لها عددًا من الأسئلة التي حرصت على الاجابة عليها وكان من بينها سؤال أحد الجمهور لشيرين عن أغاني العيد ولكنها أخبرته أنه بالفعل هناك أغان جديدة ولكن سيتم طرحها بعد العيد.

شيرين عبد الوهاب تجيب على أسئلة الجمهور

هناك أيضا سؤال تم توجيهه لشيرين عن أكثر الكتب التي أثرت فيها فقالت إن كتاب «البحث عن الذات» هو من أكثر الكتب التى أثرت فيها، وهناك من سألها عن الحسابات الخاصة ببناتها على مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها رفضت الإفصاح عنها وقالت إنه شيء خاص بها.

حرص أيضا أحدهم على سؤال شيرين عن معنى اسمها فقالت هو يعني الحلوة والعذبة واللذيذة ، ووجه لها أحد الأشخاص عن هل ترى الاعتراف ضعف أم قوة، فقالت إنها ترى أنه منتهى القوة واحترام الذات.

شيرين عبد الوهاب تكشف سبب ابتعادها عن الظهور الإعلامى

وخلال أسئلة الجمهور حرصت شيرين أيضا على كشف أكثر مكان تحب السفر إليه وهو شرم الشيخ وكشفت عن أجمل ذكرى فى حياتها فقالت إنها ولادة هنا ومريم.

كما كشفت شيرين عن أكثر الأسباب التي تجعلها تبتعد عن الظهور فقالت عندما تقدم أعمال ناجحة تحب مكافأة نفسها بأخذ قسط من الراحة.

وحرص أحد الجمهور أيضا على سؤالها عن سبب غيابها عن عمل لقاءات صحفية وإعلامية فقالت إنها تعوض هذا الشيء بالتواصل معهم على مواقع التواصل الاجتماعي.