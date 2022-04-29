أسعار الحديد ترتفع لأعلى مستوى منذ أكتوبر بسبب توقعات الطلب الصيني

قفزت العقود الآجلة لحديد التسليح إلى أكثر من 5200 يوان صيني للطن، وهو مستوى لم يشهده السوق منذ أكتوبر من العام الماضي، وسط توقعات قوية للطلب بعد أن قالت الصين، أكبر مستهلك في العالم، إنها ستجدد حزمة التحفيز لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن الصين ستتبنى حزمة من السياسات لمساعدة الصناعات المتضررة من الوباء، وتكثيف مشروعات البنية التحتية ودعم تطوير سوق العقارات الصحي.

بالإضافة إلى ذلك، أجبر ارتفاع تكاليف الطاقة، في أعقاب الحرب في أوكرانيا، صانعي الصلب على زيادة الأسعار، وفي أبريل، ارتفع السعر بنسبة 2٪ تقريبًا، ما يجعلها في طريقها لتحقيق مكاسب شهرية ثانية على التوالي.

تأتي تحركات أسعار الحديد الصيني في وقت تشهد أسعار مدخلات الإنتاج والخامات العالمية انهيارًا واضحًا، وخاصة في منتج «البليبت»، على خلفية زيادة الفائض الروسي من «البيليت».

تراجع الخامات العالمية

وأظهرت بيانات البورصات العالمية، تراجع أسعار الخردة في الأسبوع الرابع من الشهر الجاري بنحو 33 دولارًا في الطن، حيث سجلت 653 دولارًا، مقارنة بـ620 دولارًا في تعاملات منتصف الشهر.

في حين تراجعت أسعار خام الحديد «المكورات» بقيمة 4 دولارات، لتسجل 150 دولارًا، مقابل 154 دولارًا في تعاملات الأسبوع الثاني من أبريل، وكانت أسعار البيليت التركي الأكثر انخفاضًا والأسرع في الهبوط بشكل لافت، حيث تراجع بنحو 130 دولارًا، ليهوى الطن إلى ما بين 760 و770 دولارًا مقارنة بما يتراوح بين 880 إلى 900 دولارًا للطن.

وسجلت أسعار حديد التسليح التركي هبوطًا بنحو 45 دولارًا للطن، لتصبح 920 دولارًا، مقارنة بـ965 دولارًا في تعاملات منتصف الشهر، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار لفائف الأسلاك بنحو 70 دولارًا، مسجلة 980 دولارًا مقارنة بـ1050 دولارًا.