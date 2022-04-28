الغرف التجارية تتوقع هدوء فى أسعار الحديد والأسمنت حتى يونيو المقبل

سجّلت مواد البناء استقرارا سعريا لطن حديد التسليح والأسمنت، اليوم، عقب تراجع أمس بقيمة 820 جنيها لحديد التسليح.

واستقر سعر طن حديد التسليح عند مستويات 19 ألفًا و700 جنيه و20 ألف جنيه، فيما تراوح سعر بيع طن الأسمنت بين 1313 و1330 جنيهًا.

وتأثر سعر حديد التسليح بقرارات مجلس الوزراء، بتقليل هامش الربح، وبالأسعار العالمية، ليباع خام الحديد عالميا بسعر 140.25 دولار، وبيع فحم الكوك بسعر 480 دولار، فيما بيع خردة الصلب 560 دولار وبلغ البليت 725 دولار وبيع حديد التسليح 915 دولار وبيع اللفائف بسعر 845 دولار وسجلت المسطحات بسعر 860 جنيه.

وتختلف أسعار مواد البناء اليوم للمستهلك من محافظة إلى أخرى، إذ يزيد سعر الطن في المحافظات البعيدة، وفقًا لتكلفة النقل.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك ركودا في بيع وشراء مواد البناء خلال تلك الفترة بسبب شهر رمضان والأعياد.

السعر العادل للتراجع فى طن حديد التسليح 1000 جنيه

وتوقع تراجع جديد في سعر طن الحديد تزامنا مع تراجع اسعار الخامات عالميا، لافتا إلى أن السعر العادل للتراجع في طن حديد التسليح 1000 جنيه، بدلا من 820 جنيها التي أعلنتها شركات الحديد.

كما توقع الزيني هدوءا في الأسعار حتى شهر يونيو المقبل، وإعلان الشركات لسعر جديد لاستئناف حركة البناء، أي بعد عيد الأضحى.

أسعار الحديد اليوم الخميس 28-4-2022

- حديد عز بسعر 20 ألف جنيه.

- حديد بشاي بسعر 20 ألف جنيه.

- حديد العتال بسعر 19700 ألف جنيه.

- حديد سرحان بسعر 19700 ألف جنيه.

- حديد عطية بسعر 19700 ألف جنيه.

- حديد العشري بسعر 19700 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

أستقر سعر طن الأسمنت في كل المحافظات وسط هدوء في الطلب تزامنا مع شهررمضانوالاعياد

الأسمنت المسلح للشركة العربية للأسمنت 1290 جنيهًا.

- أسمنت المعلم 1260 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» 1265 جنيهات.1270جنيهًا.

- أسمنت العسكرى 1265 جنيهًا.

- أسمنت سيناء يباع بسعر 1265 جنيهًا.

- أسمنت حلوان بسعر1275 جنيهًا.

- أسمنت السويدى 1290 جنيها .

- المسلة يباع بسعر 1265جنيها .