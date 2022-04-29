الانتهاء من مباني كليتي الصيدلة والحسابات جامعة سوهاج يوليو المقبل

تابع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أعمال التشطيبات النهائية للمبنيين رقم 1 و2 لكليتي الصيدلة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، تمهيداً لاستلامهما في الأول من شهر يوليو المقبل عام 2022، يرافقه الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور النميري علام القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمود الأمير المشرف العام على المتابعة والتنفيذ للمشروع، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة.

150 جهاز حساب آلي

واستمع الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج خلال جولته التفقدية للمبنيين، إلى شرح مفصل عن أعمال التشطيبات النهائية التي تمت على أرض الواقع، وتعرف من خلالها على نسب الإنجاز المحققة والتي بلغت 92% و 93% على التوالي، والمقرر الانتهاء منها بنسبة 100% وتسليمهما في غضون النصف الثاني من عام 2022 ووفقاً للجدول الزمني المحدد.

وقد أوضح رئيس جامعة سوهاج أن مبنى صيدلة رقم 1 مخصص بالكامل لكلية الصيدلة، بينما مبنى صيدلة رقم 2 سيتم تخصيص جزء منه مكون من بدروم وعدد 2 طابق إداري، لتسكين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من إنشاء مبنى مستقل للكلية.

ومن جهته ذكر المهندس حسين محمدين، أن كل مبني مقام على مساحة 2500 متر مربع ويتكون من بدروم وأرضي و5 طوابق متكررة، ويضم 3 مدرجات سعة كل مدرج 500 طالب، وصالات امتحانات إلكترونية سعة الواحدة 150 جهاز حساب آلي، بالإضافة إلى عدد كبير من المعامل وقاعات الدروس، مضيفاً أن المبنيين تم تجهيزهما على أحدث الطرز المعمارية الحديثة من حيث التأسيس والبنية التحتية التكنولوجية، طبقاً لمواصفة الجودة والاعتماد.

جدير بالذكر أنه سيتم انتقال كلية الصيدلة إلى المقر الجديد ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2023/2022.