أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب 28 رمضان في سوهاج، والموافق الجمعة 28 من شهر إبريل 2022، ومواقيت الصلوات الأخرى، والتي تعد أكثر من يشغل مواطني المحافظة يوميًا طوال شهر رمضان المبارك، وذلك لمعرفة موعد بداية ونهاية الصيام وأداء الصلوات الخمس في موعدها.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 28 رمضان في سوهاج

وجاء في بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الجمعة، 28 رمضان في سوهاج، سيحين في تمام الساعة 6:24 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة سوهاج، وهو ما يهتم به المواطنين في المحافظة، إذ ينهون صيامهم في ذلك التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 رمضان في سوهاج

وبالنسبة للصلوات المختلفة، وموعد أذان كل صلاة خلال اليوم الجمعة 28 رمضان، الموافق 29 من شهر أبريل، جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة سوهاج، وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

أذان الفجر يحين موعده في تمام الساعة 3:56 صباحًا

موعد الشروق 5:20 صباحا

موعد أذان الظهر يحين موعدها في تمام الساعة 11:51 صباحًا

موعد أذان العصر يحين موعدها في تمام الساعة 3:21 مساء

موعد أذان المغرب يحين في تمام الساعة الـ 6:23 مساء

أذان العشاء يحين موعده في تمام الساعة 7:42 مساء.

بينما في مركز جرجا، جنوب المحافظة، يختلف موعد أذان الفجر بفارق دقيقة واحدة عن مدينة سوهاج، حيث تحين صلاة الفجر في الساعة 3:54 صباحا، بخلاف مدينة سوهاج في تمام الساعة الـ3:55 صباحا، وتحين صلاة المغرب في تمام الساعة الـ6:23.