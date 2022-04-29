مصرع شاب صدمته سيارة نقل في سوهاج.. عجلة القيادة اختلت بيد السائق

لقى شخص مصرعه إثر حادث سير بمركز المراغة، بمحافظة سوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج يفيد وجود حادث تصادم ومتوفى بدائرة مركز المراغة.

الانتقال لموقع الحادث ونقل المجني عليه لمستشفى المراغة المركزي

وبالانتقال لموقع الحادث تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو «محمد ر ح»، 34 عاما، حاصل على دبلوم وفقا لبيانات بطاقته الشخصية، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج بمحافظة سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده أثناء سيره بطريق المراغة سوهاج واصطدم بالمدعو «رمضان أ ع»، 20 عاما، عامل ويقيم دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج أثناء عبوره الطريق مما أدى لوفاته.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج.

نجل عم المتوفى ينفي الشبهة الجنائية

وبسؤال نجل عم المتوفى المدعو «علاء أ ف»، 23 عاما، عامل ويقيم دائرة مركز جهينة، نفى وجود الشبهة الجنائية، وبسؤال قائد السيارة قرر أنه أثناء سيره على طريق المراغة سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده ولم يستطع السيطرة عليها ليصطدم بالمتوفى، وأضاف أنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته، وقد تحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق مرة أخرى.