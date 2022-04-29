درجات الحرارة اليوم 28 رمضان بمحافظة سوهاج.. تتخطى حاجز الـ40

تشهد محافظة سوهاج، اليوم الجمعة 28 رمضان، ارتفاعا ملحوظا بدرجة الحرارة، حيث ارتفعت درجة الحرارة أكثر من خمسة درجات معا.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 28 رمضان على محافظة سوهاج

لتسجل درجات الحرارة، اليوم، بمحافظة سوهاج 42 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى في طقس شديد الحرارة ومشمس نهارا، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى بمحافظة سوهاج 24 درجة مئوية في طقس حار ليلا وفي الساعات الأولى من النهار.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كل الأنحاء

هذا ويسود اليوم 28 رمضان طقس شديد الحرارة نهارا على كل الأنحاء ليس محافظة سوهاج فحسب، حيث أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية نهارا ويتجاوز جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية نهارا.

وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية على فترات متقطعة من النهار.

ويكون التأثير الأكبر لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد، حيث متوقع أن تتدهور مستوى الرؤية الأفقية هناك لأقل من 1000 متر؛ لذا تنصح هيئة الأرصاد الجوية المصرية المواطنيين بمناطق نشاط الرياح اتخاذ الحيطة والحذر، خاصة على طرق السفر.

توقع سقوط أمطار على أقصى غرب البلاد

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية سقوط أمطار على أنحاء متفرقة من أقصى غرب البلاد، حيث أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة ليلا على أقصى غرب البلاد بنسبة تصل إلى أكثر من 30%.