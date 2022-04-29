حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية قبل العيد بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص سواء تعدي على أراضي زراعية او أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية ببلبيس والقرين

شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالبلاشون حملة لإزالة تشوين طوب معد لبناء مقابر على مساحة 12 متر بعزبة أبو العز التابعة لقرية البلاشون وتم الإزالة ورفع الطوب، والتنبيه على المخالف بعدم تشوين الطوب أو الشروع فى البناء.

كما قامت الوحدة المحلية بغيته بفك شدة خشبية لأعمدة دور ثاني علوي بقرية تل روزن على مساحة 160 متر وتمت الإزالة الكلية للأعمدة، وقامت الوحدة المحلية بأولاد سيف بتنفيذ حالتين تعدي بالبناء المخالف على مساحة 400 متر، كما قامت الوحدة المحلية بالعدلية بفك شدة خشبيه لسقف دور ثاني علوي بعزبة هارون بقرية ميت حمل على مساحة 100 متر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مدينة القرين بإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بمنطقة مفارق ابو نصار وتمت الإزالة كليا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة ههيا والوحدة المحلية بشرشيمة مبني بالطوب الدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بشرشيمة علي مساحه 85 متر وتم الإزالة حتى منسوب سطح الأرض.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببنى هلال بالتصدي لحالة بناء مخالف بعزبة درويش عبارة عن صب أعمدة دور أول علوى على مساحة 100م و تمت الإزالة الفورية كلياً لعدد 16 عامود مسلح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

إزالة تعديات بمركز الحسينية

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية والوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة شدة خشبية لصب أعمدة خرسانية لدور أول علوي بناحية جمعية البساتين على مساحة 100 متر، كما تمكنت الحملة من إزالة سور بالطوب الأبيض والدبش بناحية جمعية العزازي الجديدة التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 60 متر، وإزالة مبني بالطوب الدبش الأبيض بناحية جمعية البساتين التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق علة مساحة 40 متر وتمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض وتسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من أي تعديات أخرى وذلك تأكيداً على قوة وهيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.