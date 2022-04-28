محافظ الشرقية يتابع انتظام سير توريد الأقماح للشون والصوامع

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، البالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

كمية الأقماح الموردة لموسم 2022 في اليوم الثاني

وأوضح محافظ الشرقية أن كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2022 في اليوم الثاني للتوريد، بلغت 2827 طناً و645 كيلوجرام، ليصل إجمالي ما تم توريده خلال اليومين الأول والثاني إلى 3700 طن و696 كيلوجرام، بعد توريد 837 طناً و51 كيلوجراماً في اليوم الأول لموسم توريد القمح، الذي انطلق أمس الأربعاء.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المزروعة قمح هذا الموسم، بنطاق دائرة محافظة الشرقية، تبلغ 423 ألفاً و222 فداناً، لافتاً إلى أن إجمالي ما تم حصاده حتى اليوم الخميس، بلغ 27 ألف و685 فداناً.

صرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح

وأكد محافظ الشرقية أنه سيتم صرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي موسم حصاد عام 2022، بقيمة 50 جنيهاً، إضافة إلى حافز تسويق ونقل بقيمة 15 جنيهاً للأردب زنة 150 كيلوجرام، بحيث تُضاف هذه المبالغ إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، ما يعكس اهتماماً كبيراً من قبل الدولة بالفلاح، عبر دعمه وخدمته، بالإضافة إلى حرص الدولة على تأمين السلع الأساسية اللازمة، خاصةً الخبز.