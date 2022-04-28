على مدار اليوم وغدا.. «الصحة» تطلق قافلة طبية مجانية في الشرقية

في إطار ما تقدمه وزارة الصحة والسكان بشكل يومي من قوافل طبية مجانية تتبع مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، من أجل تقديم خدمات الكشف على المواطنين وتقديم العلاج إليهم بشكل مجاني، تطلق وزارة الصحة والسكان على مدار اليوم الخميس وغداً الجمعة إحدى هذه القوافل في محافظة الشرقية.

تفاصيل قافلة «حياة كريمة» اليوم في الشرقية

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل القافلة الطبية المقرر إطلاقها خلال اليوم وغدا، وفقاً لما أوضحته وزارة الصحة والسكان على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سواء أماكنها أو التخصصات الطبية التي وفرتها «الصحة»، في هذه القوافل.

مكان القافلة الطبية التابعة لـ«حياة كريمة»

وأوضحت وزارة الصحة والسكان مكان القافلة الطبية التي سيتم إطلاقها على مدار اليوم وغداً في محافظة الشرقية، وتحديداً في مركز الحي «العاشر أ» التابع لمركز العاشر من رمضان.

«الصحة» توضح التخصصات الطبية المتوفرة في القافلة الطبية

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه سوف يتم توفير عدداً من التخصصات الطبية المختلفة خلال القافلة الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يصل عدد التخصصات الطبية إلى 13، وهم كالتالي:

1 - الأطفال.

2 - الباطنة.

3 - القلب.

4 - نساء وولادة.

5 - الأنف والأذن.

6 - العظام.

7 - خدمات تنظيم الأسرة.

8 - الجراحة.

9 - الجلدية.

10 - الأسنان.

11 - الرمد.

12 - خدمات الآشعة.

13 - خدمات التحاليل.

نصائح مهمة من وزارة الصحة لمرضى الكلى في رمضان

وفي سياق مختلف، كانت وزارة الصحة والسكان، أوضحت في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» العديد من النصائح لمرضى الكلى خلال شهر رمضان كريم، وكان أبرزها عدم الاعتماد نهائياً على مختلف المنبهات سواء القهوة أو الشاي، لأنها مدرة للبول كما أنها ترهق أيضاً الكلى، وعلى الأكثر يمكن تناول كول أو أثنين خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور.