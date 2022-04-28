«أوقاف الشرقية» توزع 28 طن لحوم و30 ألف شنطة مواد تموينية على المستحقين

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجهود وزارة الأوقاف وتعاونها المثمر مع المحافظة، في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام وتوفير اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز، وكذلك دعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

توزيع لحوم صكوك الإطعام على المحتاجين

ومن جانبه، أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه صكوك الإطعام وشنط السلع التموينية إليها، مشيراً إلى أنه خلال شهر رمضان المبارك تم توزيع 28 طنا من لحوم صكوك الإطعام و30 ألف شنطة سلع تموينية على المستحقين، وذلك من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة في مختلف القرى والمراكز على مستوى المحافظة، طبقا لقواعد بيانات المستحقين من محدودي الدخل والأيتام والأرامل وذوي الهمم.

تقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن مشروع صكوك الإطعام وشنط السلع التموينية جاءا لخدمة المجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا ليعيشوا حياة كريمة.

التنسيق مع وزارة التضامن لمعرفة الحالات الأولى بالرعاية

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي للوقف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه المساعدات إليها والاستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.