تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص، سواء تعدي على أراضي زراعية أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

التصدي لحالات بناء مخالفة

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتصدي لحالة بناء مخالف بقرية ميت يزيد التابعة للوحدة المحلية بسنهوت، عبارة عن شدة خشبية مُعدة لصب سقف دور خامس علوي بقرية ميت يزيد التابعة للوحدة المحلية بسنهوت بمساحة 150 مترا، باسم المواطن «م. ا. ا»، وعلى الفور تم إزالة الشدة الخشبية ومصادرة المواد المستخدمة في البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان ورئيس القسم الهندسي بالوحدة، بالتصدي لحالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 10 قراريط بالكتيبة غرب على طريق النقشلي، حيث قام المخالف بحفر وصب أعمدة حديدية لإقامة ملعب كرة خماسي، وعلى الفور تمت الإزالة كلياً على نفقة المخالف ورد الشيء لأصله، والتحفظ على الأسمنت المستخدم بمقر الوحدة المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما قامت الوحدة المحلية بشبرا النخلة والقسم الهندسي للوحدة، بتنفيذ حملة إزالة لعشة من الخشب مقامة الأرض الزراعية على مساحة 100 متر بقرية الجوسق التابعة للوحدة المحلية بشبرا النخلة وتمت الإزالة على نفقة المخالف.

إزالة تشوينات بالطوب الأبيض الدبش بغرض البناء

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، بإزالة تشوينات بالطوب الأبيض الدبش، بغرض البناء بناحية عزبة محمد عبيد - الحسينية ثاني، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، كما قامت الوحدة المحلية بالظواهرية بفك شدة خشبية لصب سقف دور أرضي بدون ترخيص بناحية كوبري الملح التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية على مساحة 144 مترا، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.