منسق السلام بالشرق الأوسط يطالب بفتح تحقيق شفاف في اقتحام المسجد الأقصى

قال المنسق الدولي لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، إنّه يجب محاسبة المتورطين في العنف ودعا إلى تحقيق شفاف، وأشار إلى أنّ هناك توترات اندلعت في البلدة القديمة في القدس، لافتاً إلى أنّ أكثر من 100 فلسطيني أصيبوا في اقتحام إسرائيل للمسجد الأقصى خلال الأيام الماضية خلال الاحتفالات اليهودية بعيد الفصح، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

الخارجية تدين اقتحام الأقصى

وأدانت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى بالقدس، والعنف ضد الفلسطينيين في ساحاته، ما أدى إلى سقوط العشرات من الجرحى والاعتقالات.

توفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين

وشدد المتحدث باسم الوزارة أحمد حافظ على ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين، والسماح لهم بأداء الشعائر الإسلامية في المسجد الأقصى، وهو وقف إسلامي خالص للمسلمين.

وجدد التأكيد على رفض العنف والتحريض بكافة أشكاله؛ بما في ذلك الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان؛ الأمر الذي يؤثر على الاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.