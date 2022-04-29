الشباب والرياضة تنظم أمسية رمضانية ترفيهية بمشاركة 100 من الأطفال بسوه

نظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج أمسية رمضانية شارك فيها 100 من الأطفال الأيتام من الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة، وذلك بنادي سوهاج الرياضي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

حضور عدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بسوهاج

حضر الأمسية محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، أن الأمسية، تأتي في إطار أنشطة المديرية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تستهدف جميع الفئات من الطلائع والشباب، مشيرا إلى أن الأمسية تضمنت إفطار جماعي لجميع المشاركين، ثم كلمة للشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف، أعقبها مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ إبراهيم حسن السوهاجي، ثم بعض العروض الترفيهية والرياضية للأطفال بملاعب نادي سوهاج الرياضي.

وفي سياق أخر أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات التنفيذية والمرافق والخدمية بجميع المراكز، إضافة إلى إلغاء الإجازات من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية.

غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام

وأشار «الفقي» أنه تم عمل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام خلال إجازة العيد، موجها رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، والمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لأي محاولة لتعدي على الأراضي الزراعية.